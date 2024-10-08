Один из крупнейших производителей яиц предупредил о росте цен

В следующем месяце отпускные цены на всю продукцию птицефабрики «Окская», входящей в пятерку крупнейших в России производителей куриных яиц, вырастут на пять процентов. Об этом со ссылкой на уведомление, которое компания разослала торговым сетям, пишут «Ведомости».

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В документе, подлинность которого подтвердил источник издания, сказано, что причиной повышения цен стал подорожание на 40 процентов зерновых составляющих комбикорма, на 89 процентов — минеральных и витаминных комплексов, а на 5,8 процента — упаковочных материалов. Компания называет повышение будет разовым.

Источник на рынке указал, что уведомление получили как минимум магазины Москвы и Подмосковья. Крупнейшие ретейлеры отказались от комментариев.

Глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров заметил, что вслед за отпускными ценами должны увеличиться и розничные, но, возможно, покупатели не увидят роста. Яйца считаются социально значимым продуктом, поэтому торговые сети могут сократить наценку. Эксперт не исключил, что такие же сообщения разослали другие производители.

Куриные яйца начали резко расти в цене со второй половины прошлого года. Производители указывали на рост себестоимости производства и неблагополучную эпизоотическую ситуацию, то есть массовое распространение заболеваний среди кур. По оценке Росстата, с конца 2023 года цены на яйца в России упали на 19,5 процента.

В конце сентября стало известно, что Федеральная антимонопольная служба при поддержке Минэкономразвития и Минсельхоза предложила запретить торговым сетям получать вознаграждения от поставщиков в размере пяти процентов за реализацию яиц. Такая мера, считают чиновники, поможет сдержать цены.