WB планирует начать бесплатную доставку крупногабаритных товаров по всей России

В Wildberries заявили о планах бесплатно поставлять крупногабаритные товары на всей территории России, также до конца 2025 года география доставки будет расширена на Армению, Казахстан и Белоруссию. Как сообщает компания, пилотный проект такой доставки был запущен ещё в 2023 году.

В настоящее время крупногабаритные товары доставляются в 24 регионах России, а за год количество таких заказов в маркетплейсе выросло на 480%, отмечает пресс-служба.

«До конца года намерены не только сделать заказы крупногабаритных товаров доступным во всех крупных городах России, но и привлечь к сотрудничеству продавцов из стран СНГ. В ближайших планах — Армения, Казахстан и Беларусь», — сообщил руководитель направления грузовой доставки и доставки курьером Евгений Булдыгин.

1 октября основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила о завершении реструктуризации объединённой компании Wildberries и Russ.