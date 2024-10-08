«Авито Путешествия» заявили о создании российского аналога Booking и Airbnb

«Авито Путешествия» открыли возможность бронировать номера более чем в 13 000 отелей по всей России. Теперь пользователи сервиса могут выбирать любой тип размещения — от квартир и загородных домов до пятизвездочных отелей.

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Отмечается, что «Авито Путешествия» были запущены в апреле 2024 года, когда компания объявила о скором появлении возможности бронирования отелей. Сегодня порядка 55 процентов пользователей платформы при поиске жилья готовы рассматривать как квартиры, так и гостиницы. Однако если раньше, чтобы сравнить цены и выбрать оптимальный вариант, приходилось изучать сразу несколько ресурсов, теперь все это доступно на «Авито Путешествиях».

Среди тысяч вариантов забронировать номер на платформе уже можно в том числе в таких знаковых отелях, как «Националь», «Хилтон Ленинградская», Moscow Marriott Imperial Plaza, «Метрополь», «Сафмар Аврора Люкс» (бывший «Мариотт Ройал Аврора»), The Carlton, Moscow (бывший Ritz-Carlton).

«Над развитием "Авито Путешествий" работает 500 человек, включая почти 100 сотрудников из команды Product&Tech. Сегодня уже почти каждая квартира в России, которая сдается в краткосрочную аренду, размещена на "Авито". Только за последний год число арендодателей на платформе выросло еще на 20 процентов. С подключением отелей мы ставим перед собой цель стать приоритетным сервисом для поиска и бронирования туристического жилья с самой крупной базой объектов по всей стране. В то же время ключевым для нас остается вопрос безопасности: процесс бронирования на "Авито Путешествиях" организован так же надежно, как и через отели», — комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия».

Согласно опросу «Авито Путешествий», при выборе площадки для бронирования отелей самым значимым фактором пользователи называют безопасность (24 процента). Как и в случае с краткосрочным бронированием квартир и загородного жилья, платформа гарантирует путешественникам безопасность сделки: пользователь оплачивает гостиничный номер прямо на сервисе, а также может отменить бронь с возвратом средств в установленный отелем срок. Каждый третий респондент (33 процента) отмечает важность наличия поддержки в режиме 24/7 от онлайн-площадки. При необходимости связаться с «Авито Путешествиями» можно через выделенную службу поддержки, которая работает для пользователей круглосуточно.

Второй по значимости фактор при выборе площадки для бронирования номера — большое количество предложений. Так ответили 20 процентов респондентов. По данным опроса, 44 процента россиян доверяют сервисам онлайн-бронирования исходя из рекомендаций знакомых и друзей. Еще 27 процентов ориентируются на отзывы в интернете, а у 21 процент доверие вызывает позитивный опыт использования других сервисов той же компании.

Учитывая высокую лояльность пользовательской аудитории "Авито", конечно, тут есть потенциал для быстрого роста доли рынка. К тому же компания традиционно сильна именно в регионах России. Консолидация всех видов жилья на одной площадке существенно повысит ее привлекательность и для пользователей, и для потенциальных арендодателей», — заключил генеральный директор InfoLINE-аналитика Михаил Бурмистров.