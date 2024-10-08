Бакальчук обратился к правительству из-за Wildberries

Владислав Бакальчук направил обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину с призывом помочь сохранить сотни тысяч рабочих мест и «защитить интересы как компании, так и регионов», где ведется строительство складов маркетплейса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В июне Wildberries и группа Russ объявили о планах объединиться для «создания цифровой торговой платформы». Супруг основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук сообщил, что его жену оградили от общения с семьей и идет рейдерский захват. В ответ Татьяна Бакальчук заявила, что никакого рейдерского захвата нет, а она просто разводится с мужем.

Сегодня Вячеслав Бакальчук заявил, что обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину, «чтобы спасти семьи и сотни тысяч рабочих мест».

«Wildberries заморозил более 15 миллиардов рублей выплат, фактически остановив строительство складских комплексов и оставив тысячи людей без работы. За последние несколько месяцев мы видим, как действия нового руководства угрожают не только нашей компании, но и экономике регионов по всей России», - заявил он.

Владислав Бакальчук подал иск на 350 млрд рублей

По словам Бакальчука, под угрозой может оказаться не только 70 000 уже созданных временных рабочих мест, но и 470 000 постоянных, которые планировалось создать.

«Сейчас все эти проекты находятся под угрозой», - заявил предприниматель, публиковав копию обращения к Мишустину, в котором призвал главу правительства вмешаться в ситуацию.

Ранее Владислав Бакальчук подал в суд иск к своей жене, WB и ООО «РВБ» на 350 млрд рублей, добиваясь возвращения контроля над ключевыми активами маркетплейса, которые «были отчуждены без его согласия».