Работодатели рассказали, каких кандидатов боятся брать на работу

Специалисты опросили российских работодателей и выяснили, каких кандидатов они боятся нанимать и каковы основные причины отказов в трудоустройстве.

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Согласно данным опроса (есть у RT) исследовательского центра «Зарплата.ру», 61% участников опроса отметили, что приём и трудоустройство будущих сотрудников всегда вызывают опасения и страхи.

В топ кандидатов, которых боятся принимать на работу, попали люди, которые слишком часто меняют работу (трудятся на одном рабочем месте менее года) — 77%, слишком юные кандидаты — 36%, кандидаты, которые работали в компаниях с плохой репутацией, — 30%.

Кроме того, к такой категории также отнесли возрастных соискателей (возраст 50+) — 29%, людей без опыта работы — 28%, бывших собственников бизнеса — 22%.

Как отмечается в опросе, в категорию людей, которых работодатели боятся нанимать, также попали женщины в детородном возрасте — 19%, слишком спокойные и стеснительные кандидаты — 13%, слишком инициативные люди — 7%, люди, которые длительное время работали на одном месте (семь лет и более), — 6%, разведённые люди — 5%, сверхквалифицированные соискатели — 5%, люди, которые много и активно занимаются спортом, часто участвуют в соревнованиях (участие в триатлонах, марафонах, заплывах и т.д.), — 3%.

Всего в опросе, который предполагал множественный выбор вариантов ответа, приняли участие 2050 российских работодателей во всех федеральных округах России.

Ранее опрос показал, что 92% российских компаний следят за вакансиями конкурентов. Из них 45% организаций иногда их отслеживают, когда возникает потребность, в то время как 38% делают это регулярно.