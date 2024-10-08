В Польше миллиардер выгнал сыновей из руководства своей компании

Польский миллиардер Зигмунт Солорж выгнал двух своих сыновей из руководства энергетической компании ZE PAK. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Утверждается, что кандидатуры Тобиаса Солоржа и Петра Зака были отклонены в ходе выборов членов совета директоров, после чего акции ZE PAK упали на 3,3 процента. Сам Солорж объяснил отстранение детей отсутствием вклада в развитие бизнеса с их стороны. Акционер компании, пенсионный фонд NN Group NV, уже выразил обеспокоенность «семейным конфликтом» в компании.

«Существует обоснованная обеспокоенность по поводу здоровья Зигмунта Солоржа. Вместо того, чтобы сосредоточиться на стратегии и развитии, внимание советов директоров будет сосредоточено на преемственности, кадровых изменениях и определении того, кто фактически будет контролировать ZE PAK», — сказал гендиректор фонда Шимон Озог.

Ранее сообщалось, что 80-летний наследник модного дома Hermès решил завещать свое состояние садовнику-марокканцу и его семье. Проживающий в Швейцарии французский миллиардер Николя Пуэш вышел из совета директоров одного из старейших модных домов мира в 2014 году.