В российских компаниях пожаловались на нехватку трудовых мигрантов

Более половины российских компаний, использующих труд иностранных рабочих, не могут нанять мигрантов в необходимом количестве. Об этом со ссылкой на опрос hh.ru и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщает «Коммерсантъ».

Утверждается, что 53 процента компаний испытывают нехватку трудовых мигрантов, а 46 процентов удовлетворены текущей ситуацией. Как указано в статье, главной проблемой в вопросе найма мигрантов является недостаток квалифицированных специалистов.

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Организации также жалуются на то, что иностранные рабочие испытывают трудности со сдачей экзамена по русскому языку. Около 20 процентов компаний также мешает запрет на использование труда мигрантов в определенных сферах деятельности.