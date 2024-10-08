В России предложили поощрять некурящих сотрудников

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил поощрять некурящих сотрудников. Копия обращения на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

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«Прошу Вас рассмотреть вопрос установления для некурящих сотрудников ежемесячно дополнительного выходного дня или повышенной премии к Новому году», — предложил Орлов.

По его мнению, привычка у сотрудника курить отражается, помимо его здоровья, и на рабочем процессе.

«Очевидно, что курящий человек вынужден периодически покидать рабочее место, чтобы сделать несколько затяжек. С учётом того что в офисных и производственных помещениях курительные комнаты, как правило, отсутствуют, работники вынуждены выходить на улицу, нередко по несколько раз в день. Это также увеличивает время отлучки от работы», — говорится в обращении.

Орлов убеждён, что поощрение к избавлению от курения позволит россиянам пересмотреть свои взгляды на вредную привычку и будет способствовать не только повышению производительности труда, но и оздоровлению нации.

В 2021 году в Общественной палате предложили увеличить отпуск некурящим работникам.