На Западе ополчились на Китай из-за российского неба

Евросоюзу следует предпринять шаги для обеспечения справедливой конкуренции с Китаем, заявила гендиректор авиакомпании KLM Марьян Ринтел. Она пояснила, что компаниям из КНР разрешается пересекать российское воздушное пространство, пишет «КоммерсантЪ».

Гендиректор уточнила, что китайские авиаперевозчики при полетах через РФ экономят от 2 до 4 часов полета. Она добавила, что европейским компаниям рейсы обходятся значительно дороже, чем конкурентам из Китая.

«Европа могла хотя бы подумать, как можно предотвратить эту нечестную игру, зафиксировав цены или взглянув на ситуацию по-другому», — заметила Ринтел.

Журналисты отметили, что авиаперевозчики British Airways, Virgin Atlantic и Qantas Airways заявили о приостановке прямых рейсов в города Китая из-за снижения спроса и закрытия самого быстрого маршрута для рейса — через воздушное пространство России.

Аналогичные меры, уточнили они, рассматривает немецкая Lufthansa из-за неспособности конкурировать с Gulf Airlines.

Гендиректор SAS сообщил об убытках компании после запрета полетов над Россией

В июле 2024 года китайские авиакомпании, в том числе China Southern, China Eastern и Air China, выполнили 90% международных рейсов в Китай и из Китая по сравнению с доковидными показателями.

Напомним, что в 2022 году Росавиация ограничила использование российского воздушного пространства для самолётов из 36 стран, включая государства ЕС, без специального разрешения. Это стало ответом на закрытие неба над Европой для российских авиаперевозчиков.