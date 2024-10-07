Акции Trump Media выросли почти на 15% после поддержки Маска

Котировки акций компании Trump Media кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа выросли почти на 15% на электронной бирже Nasdaq после того, как владелец X (ранее Twitter) Илон Маск выступил на митинге в поддержку политика.

После начала торгов акции Trump Media & Technology Group Corp, владеющей Truth Social, выросли с 17,04 до $19,6 за акцию. Позднее произошла корректировка котировок, в настоящее время стоимость одной акции составляет $18,15 за акцию,

В воскресенье Илон Маск вышел на сцену к Трампу на митинге в округе Батлер в штате Пенсильвания, чтобы обратиться к сторонникам республиканца и поддержать его. Мероприятие прошло в том же месте, что и митинг 13 июля, на котором на Трампа было совершено покушение. После того митинга Маск впервые публично поддержал Трампа.