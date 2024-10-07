Сотрудники компании Бакальчука покинули офис WildBerries

Сотрудники принадлежащей Владиславу Бакальчуку компании «ВБ Девелопмент», занимающейся строительством складов для маркетплейса WildBerries, покинули один из основных офисов компании на улице Ленинская слобода в Москве. Об этом сообщает РБК.

«Причина переезда в том, что аренда помещений оформлена на ООО «Вайлдберриз», а поскольку они перестали платить за парковку, то сложилась возможность блокировки доступа в офис. Мы просто исключили для себя возможные провокации и конфликтные ситуации», — рассказал генеральный директор «ВБ Девелопмент» Денис Кузнецов.

Он подчеркнул, что работники переехали в офис на станции метро «Тульская». Гендиректор не сообщил о деталях переезда «в целях спокойствия и безопасности сотрудников», отметив, что новое помещение рассчитано на 120 человек.

Ранее Владислав Бакальчук подал иск на 350 миллиардов рублей к своей жене Татьяне Ким, а также к ООО «РВБ» и ООО «Вайлдберриз». Бизнесмен уверен, что ключевые активы компании были отчуждены без его согласия.