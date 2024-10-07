Председатель правления "Укржелдороги" подал в отставку

Председатель правления "Укржелдорог" ("Укрзализныци") Евгений Лященко досрочно подал в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В наблюдательный совет АО "Укрзализныця" поступило заявление от Евгения Лященко о досрочном прекращении полномочий председателя правления. Наблюдательный совет намерен рассмотреть заявление в ближайшие дни и принять все необходимые решения в соответствии с действующими процедурами", - говорится в сообщении.

Как сообщает украинское издание Liga.net со ссылкой на свои источники, новым главой правления будет нынешний член правления Александр Перцовский. Его назначение должно состояться на следующей неделе.

В марте 2023 года украинский кабмин на два года назначил Лященко председателем правления "Укржелдорог" вместо Александра Камышина, который прежде стал министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Лященко с октября 2021 года входил в состав правления компании, занимался финансовыми вопросами. До работы в "Укржелдорогах" занимал должность финансового директора медиагруппы "Украина", а с 2014 года стал директором холдинга, входившего тогда в инвестиционную группу SCM Рината Ахметова.

В августе 2024 года "Укржелдороги" отчитывались об экономии 520 млн гривен ($12,6 млн) благодаря уменьшению расхода дизеля. Но при этом с июля 2024 года компания вышла на 700 млн гривен (почти $17 млн) убытков в месяц. Она планирует сократить ущерб благодаря наращиванию перевозок зерна на экспорт.