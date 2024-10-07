Минцифры предложило блокировать анонимные спам-звонки

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Минцифры России предложило блокировать анонимные спам-звонки, совершаемые компаниями на телефоны абонентов операторов связи. Соответствующий документ появился на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает министерство.

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"Компании, которые звонят абонентам мобильных операторов, должны будут предоставлять информацию о цели звонков. Это нужно для того, чтобы граждане видели, кто и зачем им звонит. В противном случае такой вызов будет блокироваться", - рассказали в Минцифры.

В министерстве пояснили, что компании, совершающие звонки абонентам мобильной сети, особенно массового характера, будут обязаны сообщить своему оператору, кто они и зачем звонят. Эти данные автоматически передадутся от оператора к оператору, и на телефоне абонента определится источник звонка, при этом абонент будет вправе отказаться от массовых вызовов или выбрать только те компании, вызовы от которых он готов принимать, отметили в Минцифры.

В случае, если компания не предоставит необходимую информацию, то, как добавили в министерстве, вызов будет блокироваться. Отмечается, что критерии массовых звонков и правила передачи сведений определит правительство.

В Минцифры напомнили, что каждый месяц мобильные операторы блокируют в среднем до 0,5 млрд нежелательных звонков, а такие вызовы часто применяют для навязывания сомнительных услуг или с мошенническими целями. "У некоторых операторов уже есть сервисы, которые позволяют определить, кто совершает обзвон. Важно, чтобы эта функция была доступна для всех абонентов на постоянной основе. Такое информирование позволит абонентам отличать полезные звонки от нежелательных", - заключили в министерстве.