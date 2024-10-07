Посещаемость российских фитнес-клубов рухнула

Посещаемость российских фитнес-клубов упала почти на 30 процентов осенью в сравнении с показателем аналогичного периода 2023 года. Об этом заявила глава бренда XFIT Ирина Туманова, ее слова приводит Forbes.

© Lenta.ru

Туманова также посетовала на нестабильность продаж абонементов. В сентябре 2024-го карт было реализовано на четыре процента меньше в годовом выражении. Просели и дополнительные услуги, включая персональный тренинг, а также выручка направлений баров и СПА: в этом сегменте падение составило почти два процента, резюмировала Туманова.

Глава бренда добавила, что в настоящее время клиенты не спешат принимать решение по поводу пролонгации фитнес-абонементов.

«Они просят менеджеров перезвонить в конце октября или ноябре», — заявила Туманова.

Глава Национального фитнес-сообщества (НФС) Елена Силина назвала подобную динамику настораживающей. Снижение интереса россиян к занятиям спортом и физкультурой в залах она связала в том числе с аномально теплым сентябрем. На этом фоне многие клиенты предпочли продлить дачный сезон или рабочие отпуска, констатировала Силина.

Ранее глава НФС посетовала на резкий рост расходов российских фитнес-клубов на расходные материалы. По ее словам, только за первую половину 2024-го подобные траты увеличились в среднем по стране на 30 процентов. За отчетный период выросла и стоимость аренды помещений и техобслуживания. На этом фоне представители НФС обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой возместить фитнес-клубам часть вышеуказанных расходов.