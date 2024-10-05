Суд продлил арест имущества фабрики Roshen в Липецке
Суд в Москве продлил арест имущества липецкой кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей экс-президенту Украины Петру Порошенко, до декабря.
«Суд постановил продлить срок наложения ареста на имущество, принадлежащее на праве собственности ОАО «Липецкая кондитерская фабрика Roshen на срок до 13 декабря 2024 года, с сохранением установленных ранее запретов», — приводит ТАСС материалы дела.
Фабрика Roshen в Липецке перешла в собственность России
В июле акции кондитерской фабрики Порошенко Roshen передали в доход России.