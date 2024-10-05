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Суд продлил арест имущества фабрики Roshen в Липецке

Суд в Москве продлил арест имущества липецкой кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей экс-президенту Украины Петру Порошенко, до декабря.

Суд продлил арест имущества фабрики Roshen в Липецке
© РИА Новости
«Суд постановил продлить срок наложения ареста на имущество, принадлежащее на праве собственности ОАО «Липецкая кондитерская фабрика Roshen на срок до 13 декабря 2024 года, с сохранением установленных ранее запретов», — приводит ТАСС материалы дела.

Фабрика Roshen в Липецке перешла в собственность России

В июле акции кондитерской фабрики Порошенко Roshen передали в доход России.

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