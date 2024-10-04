Сбер и ВТБ повысили ставки по вкладам

Крупные российские банки приняли решение об увеличении ставок по своим вкладам, среди них - Сбер и ВТБ, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения кредитных организаций.

Сейчас для клиентов «Сберпервый» максимальная ставка достигает 16,5%, а для владельцев вклада «Управляй премьер» — 15,5%. Максимальная доходность по новым условиям в ВТБ составляет 21%.

ЦБ назвал условие «хорошо двузначной» инфляции в России

Там пояснили, что в 2024 году ставки по депозитам растут беспрецедентно быстро, а вкладчики фиксируют рекордную доходность. Клиенты активно выбирают сразу несколько инструментов для сбережений и максимизируют прибыль.

«Поэтому мы входим в новое ралли повышения ставок по всем рублевым и юаневым продуктам», - указали в ВТБ.

На заседании Совета директоров Банка России 13 сентября было принято решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 19% годовых. Регулятор в своем пресс-релизе не исключил возможности ее роста на ближайшем заседании.