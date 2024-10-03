ФАС уличила МТС в необоснованном повышении цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сочла, что МТС необоснованно повысила стоимость услуг связи на 8% в апреле-мае 2024 года. Она предписала оператору снизить тарифы, сообщила пресс-служба ведомства.

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Службой было проведено соответствующее расследование. Как отмечается, повышение не было экономически обоснованным и нанесло вред интересам потребителей.

Компании выдали предписание об устранении нарушений. Так, теперь оператор МТС должен скорректировать в меньшую сторону определенные тарифы. Также компании теперь необходимо перечислить незаконно полученный доход в федеральный бюджет.

Летом ФАС инициировала возбуждение дела в отношении операторов связи «МегаФон», «Билайн» и МТС. Причина – невыполнение операторами предупреждения ведомства о прекращении взимания дополнительной платы с абонентов в Крыму.

Как уточнили в службе, с 1 января 2024 года для операторов связи создали экономические условия для оказания своим абонентам услуг в Крыму и Севастополе без взимания дополнительных средств.