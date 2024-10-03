Госкомпании обяжут платить в бюджет 50% цены национализированных активов

Госкомпании с 2025 года должны будут оплачивать в федеральный бюджет 50% рыночной стоимости передаваемых им активов, изъятых государством на основании судебных решений.

Такая мера предусмотрена законопроектом правительства о поправках в бюджетный кодекс, который будет рассмотрен в Госдуме 17 октября 2024 года.

"Государственная корпорация (государственная компания) после принятия в 2025 году Правительством Российской Федерации решения о передаче ей в качестве имущественного взноса Российской Федерации активов, поступивших в федеральную собственность на основании судебных решений, обеспечивает перечисление в федеральный бюджет денежных средств в размере 50% от рыночной стоимости переданного актива, определенной на основании отчета независимого оценщика", - написано в пояснительной записке к законопроекту о поправках в бюджетный кодекс.

В тексте законопроекта уточняется, что речь идет в первую очередь об акциях и долях в уставных капиталах хозяйственных обществ, обращенных в собственность государства, однако механизм будет распространяться и на иное имущество, в отношении которого получено решение суда. Госкомпании должны будут перечислить в федеральный бюджет половину стоимости активов в течение трех месяцев с момента их получения.