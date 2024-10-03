Китайский бизнес лишил одну страну лидерства по выходу на рынки России

В текущем году представители КНР стали лидерами по числу регистраций компаний в России. Об этом со ссылкой на аналитику «СПАРК-Интерфакса» пишет «Коммерсантъ».

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Первенство в сфере выхода на рынки страны бизнесу из Китая удалось захватить, регистрируя примерно 200 компаний в месяц (вчетверо больше чем в 2021 году) и обойдя белорусских предпринимателей, возглавлявших топ в 2023-м.

В материалах говорится, что за девять месяцев 2024 года число зарегистрированных компаний с совладельцами из Китая выросло в стране на 32 процента, а доля новых регистраций компаний составила 34 процента.

Отмечается, что выручка компаний с участием предпринимателей из Китая увеличилась в 2021–2023 годах почти втрое, а у автодилеров она подскочила в 5,1 раза (у производителей авто — в 4,3 раза). На оптовую торговлю приходится 26 процентов всей выручки такого бизнеса в РФ против 35 процентов в 2021-м. У торговли продукцией машиностроения, на которую приходится более двух третей (69 процентов) удельного веса в «опте», выручка увеличилась, но меньше приведенных выше средних значений — в 2,2 раза.

По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, в стране сейчас реализуется более 80 крупных совместных с Китаем проектов на общую сумму 200 миллиардов долларов. Власти России заявляют о готовности предоставлять экономические льготы и доступ к технологической базе инвесторам из Китая с целью наращивания притока капиталовложений.