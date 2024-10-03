HeadHunter получил разрешение на "переезд" своих дочерних компаний в РФ
Группа HeadHunter получила от кипрского регистратора компаний согласие на перерегистрацию своих дочерних предприятий в Россию. Об этом говорится в сообщении группы.
Речь идет о Headhunter Group PLC и Headhunter FSU Ltd.
"Регистратор выдал обеим компаниям свидетельства о продолжении деятельности в иностранной юрисдикции, что является официальным согласием на переезд компаний в Россию, и в настоящее время группа приступила к необходимым регистрационным действиям", - сообщает HeadHunter.
Завершение перерегистрации в Россию и публичный статус HeadHunter обеспечит возможность объявлять и осуществлять выплаты дивидендов.
"Как было анонсировано ранее, мы ожидаем, что выплата специального дивиденда состоится до конца 2024 года, а размер выплаты составит от 640 до 700 рублей на акцию", - добавили в компании.