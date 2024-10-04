VK предложил работу специалистам из ABBYY

Медиахолдинг VK готов принять на работу специалистов, уволенных из IT-компании ABBYY, которая занимается разработкой решений в сфере распознавания текстов и обработки информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе VK.

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«VK готов предложить работу в холдинге сотрудникам, уволенным из ABBYY. Речь идет как про отдельных сотрудников, так и про сформированные команды», — говорится в сообщении.

Как отметил источник, такое решение усилит экспертизу VK в ML-разработках, более того, он будет способствовать улучшению пользовательского опыта в продуктах и сервисах.

Отмечается, что уволенным сотрудникам готовы предложить комбинированный режим работы, когда часть времени сотрудники проводят в офисе, часть — работают удаленно.

2 октября сообщалось, что один из крупнейших международных разработчиков софта для обработки документов и словарей ABBYY увольняет сотрудников-россиян, которые переехали после начала специальной военной операции на Украине в европейские офисы. Компания объясняет это решение «трансформацией и модернизацией бизнеса».

Сообщалось, что под увольнения, которые прошли «буквально за час», попали уже 200–300 сотрудников, в последнее время работавших в Венгрии, Сербии и на Кипре.

Ранее IT-компания ABBYY продолжила отказываться от российского прошлого.