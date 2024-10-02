Суд в РФ арестовал счета двух американских банков

Арбитражный суд Московской области арестовал денежные средства в размере около $372 млн на счетах американских банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Газета.Ru

Эти обеспечительные меры приняты по иску Генпрокуратуры к совету национальной безопасности и обороны Украины, Нацбанку Украины, госпредприятию «Национальный фонд инвестиций Украины» и к этим американским банкам. Деловая газета «Взгляд»

Отмечается, что Генпрокуратура в ходе надзора за обеспечением безопасности страны выявила факт посягательства ответчиков на экономический суверенитет страны путем противоправного изъятия ее активов и активов резидентов РФ за рубежом. BFM.RU