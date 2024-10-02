Вернутся ли 90-е:  «расшифрованы» детали конфликта Бакальчука и Ким

Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса ФСБ Андрей Попов считает, что в офисах Wildberries вряд ли возникнут новые конфликты, а клиентам компании не стоит опасаться за свои заказы в интернет-магазине. Об этом Попов рассказал «Царьграду».

Днем 18 сентября в Wildberries сообщили о попытке бизнесмена, мужа основательницы компании Владислава Бакальчука и его охраны «незаконно проникнуть» в офис компании в бизнес-центре «Романов двор». У здания началась стрельба, в результате которой погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы. Следователи сообщили, что пострадали семеро человек, включая двух полицейских.

«Московский комсомолец» сообщил, что основательница Wildberries Татьяна Ким 19 сентября подала в следственные органы заявление о готовящейся силовой акции с уничтожением имущества в офисах компании. По данным «МК», Ким подала заявление и на самого Бакальчука - якобы от него поступали угрозы в адрес директора компании по развитию сервисов. В заявлении упоминались фразы «Когда тебе в спину стреляют…», «Возмездие скоро настанет» и другие.

По мнению Попова, если такие заявления имели место, их целью было запугивание. Он предположил, что это нужно, чтобы повлиять на спрос.

«Потому что любые беспорядки, какие бы ни были, это как минимум задержка выдачи заказа и как максимум его уничтожение и долгое возмещение убытков. Соответственно, получается отток людей, которые пользуются этой сетью», - заявил Попов.

Он добавил, что информацию о возможных угрозах учитывают местные правоохранительные органы. Попов добавил, что офисы Wildberries оснащены видеокамерами. Если будут какие-то беспорядки, их участники будут идентифицированы, а на людей в масках отреагируют подразделения патрульно-постовой службы, заключил эксперт.