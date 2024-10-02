Что делают западные бренды одежды, чтобы вернуться в Россию

Западные бренды, ушедшие из России, постепенно возвращаются на рынок страны, но под другими названиями. Об этом говорится в публикации издания Life.

Марка «Хуго Босс» ранее приняла решение о продаже своей российской «дочки» компании «Стокманн» с сохранением торговой марки и фирменного стиля. Как отмечается, «это будет все тот же «Хуго Босс», но уже с формально новым владельцем».

Также отмечается, что испанская компания Inditex ранее закрыла в России свои магазины Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Uterque и Massimo Dutti, однако спустя некоторое время фирма продала бизнес в России ливанской группе Daher. Так, уже весной 2023 года магазины снова открылись уже под названием Maag, напоминает издание. Другие бренды Inditex стали Dub, Ecru и Vilet, подчеркивается в материале.

Также авторы напоминают о том, что японский бренд Uniqlo весной объявил об уходе из России, затем было принято решение о проведении «распродаже остатков» на базе интернет-магазина Lamoda.

«Вот только фокус в том, что в результате распродажи ассортимент товаров под брендом Uniqlo в списке только увеличился. Если в начале распродажи число наименований товаров этого бренда составляло около 600, то теперь оно увеличилось до тысячи с лишним», - говорится в статье.

Торговые точки польского ритейлера LPP ранее функционировали в России под маркой Reserved. Сеть была выкуплена китайцами, и уже в марте 2022 года бренд Reserved превратился в Re, Mohito стал M, Cropp стал CR, Sinsay превратился в «Син», а House в «XC», пишет издание.

Приостановил ранее деятельность в России и французский производитель косметики и парфюмерии L'Occitane, однако в итоге почти все магазины ритейлера возобновили свою работу под названием «Л'Окситан».