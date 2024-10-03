СДМ-банк предупредил об ошибочных двойных списаниях при оплате покупок

СДМ-банк предупредил о возможных ошибочных двойных списаниях при оплате покупок в торговых точках. Все отмены по задвоенным платежам будут проведены 4 октября после 16:00 мск, сообщается в официальном Telegram-канале банка.

По данным кредитной организации, сбой носит массовый характер, пострадали также клиенты других банков.