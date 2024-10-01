Международный разработчик софта объяснил массовое увольнение россиян

Представитель крупной ИТ-компании ABBYY впервые прокомментировал массовые увольнения сотрудников, релоцированных в европейские офисы из России и Белоруссии, пишет РБК.

Ранее во вторник, 1 октября, СМИ сообщили о массовых увольнениях в ABBYY, которые коснулись в основном граждан России.

По его словам, компания «вступила на путь трансформации и модернизации бизнеса». В рамках этого процесса она реорганизовала ключевые операционные функции, многие из которых находились в определенных регионах.

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«Эта глобальная трансформация позволяет нам реинвестировать в будущий рост и ускорять инновации в продуктах и решениях для наших клиентов», — подчеркнул представитель компании.

Журналисты отметили, что в ABBYY не посчитали нужным раскрыть количество затронутых трансформацией и модернизацией сотрудников, рассказать об их дальнейшей судьбе.

Напомним, что ABBYY — международная компания, основанная в 1989 году Давидом Яном в России. Ее наиболее известный продукт — ABBYY FineReader — дает пользователям возможность конвертации отсканированных документов и изображений в редактируемые форматы.