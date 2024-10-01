В Wildberries прокомментировали требование прекратить продажу беспилотников

Макретплейс Wildberries прекратили продажу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Беларуси в соответствии с новым законодательством. Компания подтвердила URA.RU свое соблюдение норм действующего законодательства страны.

«С момента вступления в силу указа президента (от 25 сентября 2023 года) о запрете для физических лиц на ввоз в Беларусь, хранение, оборот и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, продажи названной техники на площадке Wildberries на территории Беларуси не осуществляются», — сообщили представители компании URA.RU.

Там же отметили, что Генеральная прокуратура Беларуси не выявила нарушений на площадке маркетплейса после введения указа.

Основательница Wildberries выступила с обращением

В Wildberries уточнили, что представление, направленное компании, касается предупреждения о возможных нарушениях. Представители маркетплейса также сообщили о принятии мер по усилению контроля за соблюдением новых требований.

Ранее сообщалось, что заместитель генерального прокурора Республики Беларусь Александр Архипов потребовал от Wildberries прекратить продажу БПЛА, а также авиамоделей и запасных частей к ним. Как отметил начальник управления белорусского ведомства Дмитрий Брылев, бесконтрольное распространение данной техники может негативно повлиять на обеспечение общественной безопасности.