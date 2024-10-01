Банк "Юникредит" перестанет начислять проценты по счету "Клик"

Банк "Юникредит" (российская "дочка" италийской группы Unicredit) прекратит начислять проценты по текущему счету, следует из информации на сайте кредитной организации.

"С 1 ноября 2024 года банк "Юникредит" прекращает начисление процентов по текущему счету "Клик". Проценты, начисленные до 31 октября 2024 года включительно, будут выплачены согласно действующим ставкам", - указано в сообщении.

Как уточнили в поддержке кредитной организации, единственный вид текущего счета в банке - это "Клик".