Банки уличили в манипуляциях с кредитными ставками

Центральный банк России обнаружил, что некоторые банки манипулируют расчетом полной стоимости кредита (ПСК) по кредитным картам, нарушая закон о потребительском кредите. Об этом регулятор сообщил в своем информационном письме .

© Газета.Ru

По данным ЦБ, ряд финансовых организаций предлагает клиентам льготные периоды с минимальными процентными ставками по кредитным картам. После окончания промопериода ставки значительно возрастают. Однако при расчете ПСК банки используют только данные о низких ставках, действующих в течение льготного периода, что не отражает реальные платежи заемщиков.

«Такой подход противоречит Федеральному закону от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и вводит заемщиков в заблуждение», — говорится в сообщении Центробанка.

Регулятор подчеркнул, что банки должны рассчитывать ПСК на основе максимально возможных платежей, которые заемщик будет обязан выплачивать после окончания льготного периода. ЦБ настаивает, что полную стоимость кредита необходимо рассчитывать исходя из максимального лимита и срока возврата кредита, а также с учетом условия погашения равномерными платежами.

Согласно статистике Центробанка, на 1 июля 2024 года количество пользователей кредитных карт в России превысило 28 млн человек, увеличившись на 5,2 млн за год. При этом общее число розничных заемщиков в банках и микрофинансовых организациях достигло 50,3 млн человек.

До этого в НБКИ рассчитали рекомендованный доход для ипотечных заемщиков.