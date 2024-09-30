Стратегия развития Freedom Finance в Центральной Азии

Центральная Азия в последние годы стала привлекательным регионом для глобальных финансовых игроков, позволяя, в том числе и российским инвесторам, получать доступ к международным рынкам и диверсифицировать свои активы. Свою деятельность в регионе активно расширяет основанная Тимуром Турловым компания Freedom Finance, делая доступным широкий спектр финансовых услуг в Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане.

Казахстан: стратегический рынок

Ключевое место в стратегии развития компании Freedom Holding Corp. занимает Казахстан. Именно здесь компания начала свою экспансию и до сих пор активно развивается, предоставляя клиентам доступ к международным рынкам капитала и позволяя участвовать в глобальных инвестиционных проектах.

В рамках выстроенной Freedom Finance экосистемы, объединяющей пять миллионов человек, помимо брокерского бизнеса активно развиваются банковский, страховой и lifestyle-сегменты. Freedom стремится интегрировать финансовые услуги в повседневную жизнь своих клиентов, развивая продукты и цифровые решения, которые упрощают и улучшают их жизнь, а также помогают укреплять финансовое благополучие.

Одним из ключевых инновационных продуктов стала цифровая ипотека, предоставляемая Freedom Bank. Этот онлайн-сервис минимизирует бюрократию и сокращает время на оформление кредита. Клиенты могут подавать заявки, получать одобрения и отслеживать процесс через мобильное приложение, что делает покупку жилья более доступной и удобной.

Таджикистан: цифровой банк и IT-хаб

Freedom Holding Corp. предпринимает активные шаги и по выходу на перспективный рынок Таджикистана. Одним из ключевых направлений стратегии холдинга в этой стране является создание единого цифрового банка, который объединит передовые финансовые технологии и обеспечит доступ к современным банковским услугам для широкого круга пользователей.

В Таджикистане Freedom Holding планирует не просто предложить свои финансовые продукты, но и сделать значительный вклад в развитие технологического сектора. Для этого Freedom Finance разрабатывает IT-хаб, который станет как площадкой для казахстанских и других региональных предпринимателей, позволяя им расширить бизнес, так и предоставит возможности для дальнейшей цифровизации экономики Таджикистана. Хаб будет содействовать внедрению инновационных технологий, улучшая доступ к новым решениям для местных компаний и населения.

Кыргызстан: шаг на пути к укреплению позиций

В Кыргызстане, который является стратегически важной страной, имеющей тесные связи в торговле и финансах с Казахстаном и Россией, Freedom Holding присутствует уже более семи лет. Бишкек стал хабом финансовой активности и идеально подошел для представительства компании.

В Кыргызстане компания Freedom Finance сумела привлечь более $20 млн клиентских активов. На фоне роста клиентской базы была получена брокерская лицензия, что стало важным шагом в расширении присутствия в регионе.

В планах компании на рынке Кыргызстана внедрить модель работы как по оказанию традиционных брокерских услуг, так и услуг с цифровыми активами. Это позволит Freedom Finance выйти на новый уровень обслуживания клиентов и предложить им доступ к более широкому спектру инвестиционных возможностей.

Узбекистан: адаптация к переменам

Привлекательность рынка Узбекистана для холдинга также обусловлена стратегическим расположением страны, граничащей с Казахстаном и Кыргызстаном, и населением, превышающим 40 миллионов человек. Freedom Holding выбрал Узбекистан в качестве ключевой точки для дальнейшего развития в Центральной Азии, начав свою деятельность здесь пять лет назад.

Freedom Finance предлагает в Узбекистане широкий спектр финансовых услуг, включая брокерские и консультационные. Компания использует инвестиционную привлекательность страны, улучшая бизнес-климат и проводя образовательные инициативы по финансовой грамотности.

Freedom Holding Corp. продолжает активно расширять свое присутствие в Центральной Азии, развивая инновационные продукты и адаптируясь к местным рынкам. Стратегический фокус на технологическом фундаменте, синергии и работе с местными регуляторами позволяет компании уверенно смотреть в будущее и стремиться к лидерству не только в Казахстане, но и за его пределами.