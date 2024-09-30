Google оштрафовали на 3,5 миллиона рублей

Московский суд назначил компании Google штраф в 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Таганский суд Москвы признал общество Google LLC виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 административной статьи 13.41. В этой статье идет речь о «нарушении порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению» по законам РФ.

В августе компанию уже оштрафовали на 3,5 миллиона рублей. Тогда штраф был назначен за отказ ограничить доступ к контенту, содержащему информацию о распитии алкоголя и табакокурении.

В конце 2023 года Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 4,6 миллиарда рублей за систематическое неудаление фейков об СВО и запрещенной в РФ информации. Этот оборотный штраф стал третьим для Google. Сумму таких штрафов определяет суд - она может варьироваться от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании. В декабре 2021 года Google оштрафовали на 7,2 миллиарда рублей, в июле 2022-го - на 21,077 миллиарда.