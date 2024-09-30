Крупные банки второй раз за месяц повысили ставки по вкладам

Рост ставок по вкладам продолжился после заседания Банка России: крупные банки дважды за месяц повысили доходность, кто-то даже больше. Ставка в 22-23% годовых все чаще встречается на рынке, а условия на уровне 19% перестали удивлять и доступны большинству клиентов, причем на разные сроки, следует из предложений кредитных организаций.

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Одни банки просто корректируют ставки, поскольку до заседания ЦБ 13 сентября, где регулятор поднял ключевую ставку с 18 до 19%, не повышали. Кто-то поднимает ставки, даже если делал это ранее. И процесс роста доходности по вкладам с повышением ставок по ипотеке взаимосвязан: деньги на финансовом рынке дорожают, соответственно, ужесточаются условия и по кредитам.

Сбербанк повысил ставку по вкладу в среднем на один процентный пункт, рассказали "РГ" в пресс-службе. Максимальная ставка теперь дается не на три года, а на сроки от семи до девяти месяцев. Как и прежде, она доступна, если средства не хранились на других вкладах в банке в предыдущие два календарных месяца, говорится на сайте. Соответственно, на сроки свыше года ставки снизились, что встречалось редко в последнее время. Те 20% годовых на три года с 30 сентября стали 12%, если открывать новый депозит.

ВТБ улучшил условия по вкладам второй раз за месяц, поделились в пресс-службе. Наиболее привлекательные условия - 21% годовых - установлены по вкладам на 12 месяцев и доступны всем клиентам, кто переведет новые для ВТБ средства из других банков. Ранее максимальная ставка в 20% действовала на три года.

Банк "ДОМ.РФ", например, с 30 сентября тоже скорректировал условия практически по всем срокам. Максимальная ставка 19,5% доступна, если открыть вклад на год, но воспользоваться ею могут все действующие клиенты без дополнительных условий, говорят в пресс-службе.

Ранее - 26 и 27 сентября - ставки повысили в Газпромбанке и Совкомбанке. В первом случае наибольшая доходность теперь по годовому вкладу, 21% (было 19,1%). Такие ставки действуют с учетом дополнительной надбавки в один процентный пункт для новых денег - средств, которые не находились на любых счетах и вкладах банка в течение последних 30 дней. Совкомбанк поднял ставки до 22% годовых на три года. С учетом подписки и обязательных покупок по карте она будет еще выше, на один процентный пункт.

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках выросла с 10 по 20 сентября с 17,63 до 17,99%, следует из данных Банка России. Но в реальности можно найти более выгодные предложения: ставки в 19-20% перестали казаться чем-то необычным. Банки уже рекламируют доходность в 25-27%. Это так называемые комбинированные вклады: если вступить в программу долгосрочных сбережений, такую ставку можно получить на два-три месяца. Максимальная сумма вклада не должна превышать размер первоначального взноса в рамках программы.

На сегодняшний день банки предлагают вклады с действительно высокой доходностью в среднем 20%, подтверждает Мария Татаринцева, менеджер продукта "Вклады" в "Сравни". В некоторых случаях ставки доходят до 23%, но такие депозиты открывают по специальным условиям.

"Наиболее выгодные программы для вкладчиков на данный момент сейчас предлагают на шесть месяцев", - отмечает эксперт.

Банки повышают ставки с учетом очередного роста ключевой ставки и жесткой риторики ЦБ, говорит зампред правления ВТБ Георгий Горшков.

"Такие доходности на российском рынке по стандартным депозитам наблюдались только в начале 2022 года", - добавил он.

Повышение ставок на определенные сроки зависит в том числе от позиции кредитной организации - нужно ли ей фондирование на каком-то сроке или нет. Банки управляют притоком денег из своих потребностей, которые, среди прочего, определяются интересом заемщиков к тем или иным продуктам, говорит управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

"Пока существует вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, и при этом сохраняется тенденция к росту кредитования в отдельных сегментах, можно ожидать, что рост ставок будет продолжаться", - считает он.

Повышение ставок может происходить из-за ожиданий рынком дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ в октябре. Такой сценарий банки по традиции закладывают в условия своих продуктов заранее. А повышение лимитов по СБП, которое усилило конкуренцию за средства граждан, вынуждает банки повышать ставки более резко и быстро.

Ставки могут достигнуть пиковых значений в ноябре-декабре, когда банки традиционно "соревнуются" за розничные пассивы.