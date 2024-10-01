Cостояние богатейших россиян увеличилось

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на $30,2 млрд. Больше всех разбогател бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, пишет РИА Новости, проанализировав данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В списке 500 самых богатых людей мира 25 граждан России. При этом Мельниченко занимает шестую строчку в рейтинге. Рост его состояние составил $6,22 млрд, таким образом бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК владеет $25 млрд.

При этом тройка самых богатых предпринимателей в России осталась неизменной, однако произошла ротация между второй и третьей строчками. Самым богатым из предпринимателей остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние оценивается в $32,6 млрд (рост с начала года на $1,57 млрд). Второе место занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин (рост на $4,27 млрд, до 28,2 миллиарда долларов). А вот совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов спустился со второй на третью строчку (рост состояния на $2,83 млрд, до 27,5 млрд).

Однако не все российские миллиардеры, представленные в списке, стали богаче. На восьмом месте находится Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), чье состояние сократилось на $5,51 млрд, до 15,6 млрд.

В первую десятку также входят основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, Михаил Прохоров (группа «Онэксим»), основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман, бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.

Ранее журнал Forbes сообщил, что бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов возглавил рейтинг 50 богатейших российских бизнесменов по дивидендам, полученным по итогам 2023 год. Его дивидендный доход составил 177,4 миллиарда рублей.