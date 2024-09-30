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Сбер повысил максимальную ставку по вкладам

Сбер увеличил до 20 процентов годовых максимальную ставку по вкладам на срок до одного года. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации, передает ТАСС.

Сбер повысил максимальную ставку по вкладам
© РИА Новости

Ранее сообщалось, что Сбер запустил для клиентов оплату улыбкой с карты любого банка. Клиенты банка могут оплатить покупки по биометрии с любой карты. Для этого нужно привязать в приложении СберОнлайн к сервису «Оплата улыбкой» нужную карту. Раньше сервис был доступен только для оплаты с карты Сбера.

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