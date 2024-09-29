CША хотят помешать России производить важное сырье

В Конгрессе США призвали ввести санкции против российского гелия, чтобы помешать Москве войти в тройку лидеров по производству этого сырья, сообщает РИА Новости. Отмечается, что к 2030 году Россия может занять половину мирового рынка.

С инициативой выступили сенаторы-демократы Роберт Кейси и Джон Феттерман. Свое прошение они направили госсекретарю Энтони Блинкену, министрам финансов и торговли Джанет Йеллен и Джине Раймондо.

За несколько лет доля России в мировом производстве гелия может вырасти с двух процентов до тридцати. Москва с большой вероятностью закрепится на глобальном рынке, если мы и наши союзники не вмешаемся, — сказано в их письме.

Как отмечает агентство, в России огромные запасы гелия, а к 2030-му добыча может достичь 75 миллионов кубометров. Сейчас этим занимаются Оренбургский гелиевый и Амурский газоперерабатывающий заводы. В 2022-м «Газпром» увеличил соответствующие мощности в восемь раз.

Ранее министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что коллективный Запад проигрывает России в конкурентной борьбе и поэтому вводит санкции. Вместе с тем он отметил, что ограничения открыли перед РФ новые возможности. Цивилев добавил, что Россия приняла эти вызовы, нашла возможности и внесла их в стратегию развития.