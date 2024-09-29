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Раскрыто, почему дорожает самый дешевый сорт кофе

Цена на сорт кофе робуста продолжает увеличиваться, догоняя привычную арабику, сообщает РИА Новости.

Раскрыто, почему дорожает самый дешевый сорт кофе
© ТАСС

Как заявила эксперт Экономического факультета РУДН Арина Тинькова, невзирая на общий прирост рынка кофе, спрос продолжает превышать предложение. При этом арабика до сих пор занимает большую часть мирового рынка, а робуста – более дешевый и менее популярный – стал чаще использоваться в кофейнях. Производители жалуются на его нехватку.

Эксперт отметила, что рост цен на кофе продолжится, и затронет даже тех, кто привык готовить его дома.