Названы сроки выхода Glencore из капитала «Русснефти»

Сделка по выходу швейцарского трейдера Glencore из капитала «Русснефти» может быть закрыта до конца 2024 года, заявил глава российской нефтяной компании Евгений Толочек.

Его слова приводит ТАСС.

«Продажа доли на завершающей стадии. Можно сказать, что уже завершена, у нас технический момент остался», — рассказал он.

Glencore принадлежит 23,46% в «Русснефти». В декабре 2021 года трейдер договорился о продаже своей доли. Сделка должна была завершиться в первом полугодии 2022-го, однако этим планам помешал указ президента РФ Владимира Путина о запрете на любые сделки иностранных инвесторов, которые меняли бы структуру владения российскими компаниями. В феврале текущего года ограничения были сняты для «Русснефти».

Скоро зарубежному бизнесу может стать еще сложнее уходить из России. Власти захотели повысить сбор с иностранцев.