У производителей косметики в РФ выросло количество нарушений

Роспотребнадзор выявил нарушения в сфере парфюмерно-косметической продукции, в первом полугодии 2024 года 5,8% проверенных образцов не соответствовали требованиям. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия".

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По данным ведомства, зафиксированный в первом полугодии 2024 года показатель в четыре раза выше аналогичного в предыдущий период. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что все виновники наказаны штрафами на общую сумму 453 тыс. рублей, а их продукция на 1,15 млн рублей конфискована. В августе управление Роспотребнадзора по Москве отменило продажу почти 350 кг товаров в магазинах сети Eurospar.

Кроме того, в магазине на улице Ферганская, дом 21, 13 августа были опечатаны производственные помещения, зафиксирована временная приостановка деятельности, а материалы дела переданы в суд. В отношении магазина на улице Ленинская Слобода, дом 26, строение 2, инициированы административные процедуры, включая наложение штрафов и приостановление действия деклараций о соответствии.