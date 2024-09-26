США ввели санкции против россиянина Сергея Иванова

США ввели санкции против гражданина России Сергея Иванова и двух криптообменников Cryptex и PM2BTC. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

В ведомстве утверждают, что оба обменника связаны с отмыванием денег, полученных от киберпреступников и от иной незаконной деятельности. Минфин считает, что их администратором является Иванов.

«PM2BTC — российский криптообменник виртуальных валют, связанный с россиянином Сергеем Ивановым — является объектом основной озабоченности по поводу отмывания денег в связи с незаконным финансированием России. Одновременно вводятся санкции против Иванова и Cryptex — виртуальной валютной биржи, зарегистрированной в Сент-Винсенте и Гренадинах и работающей в России», — говорится в тексте.

Указывается, что Отдел расследования киберпреступлений Секретной службы США уже изъял домены, связанные с Cryptex и PM2BTC. Кроме того Госдеп объявил награду в размере десяти миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать и предъявить обвинения Иванову.