Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление главы Министерства энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен о необходимости запретить поставки российского СПГ в Европу.

Ранее Ван дер Стратен в интервью Financial Times призвала Евросоюз наложить запрет на импорт сжиженного природного газа из России. Она отметила, что отдельные компании не в состоянии прекратить долгосрочные соглашения с Россией, если весь блок не введет санкции. Она подчеркнула, что введенный в декабре 2023 года запрет для российских компаний на использование инфраструктуры ЕС не может быть основанием для отмены контрактов. Вместе с тем отмечалось, что в 2023 году Бельгия заняла второе место среди импортеров российского сжиженного газа после Испании.

Заявление главы Минэнерго Бельгии эксперт назвал «странным».

Бельгия, скорее, является транзитером российского СПГ, нежели его потребителем. И в этом плане [запретом на поставки] она не поставит под удар собственное обеспечение газом, однако поставит под удар свои доходы от транзита. Бельгийцы принимают российский СПГ, регазифицируют его, то есть переводят из жидкого состояния обратно в газообразное, а затем поставляют в Германию, которая пока что завозит его через соседей… Бельгия – это формально крупный покупатель СПГ из России, туда приходит много объемов. Это связано с тем, что, когда российский проект «Ямал СПГ» только начинал реализовываться, компания «Новатэк», являющаяся его основным акционером, подписала долгосрочный контракт с бельгийскими структурами, по которому она арендовала мощности по хранению СПГ в бельгийском порту Зебрюгге. Поэтому, полагаю, Бельгия, боится обвинений в том, что она сотрудничает с Россией, и это для нее определенный раздражитель в данной ситуации. Однако формально «Новатэк» — это даже не государственная компания, контракт был подписан до 2022 года, до введения антироссийских санкций. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Вместе с тем эксперт напомнил, что ранее Евросоюз запретил перевалку российского СПГ в своих портах.

«То есть если СПГ пришел из России, то он там же должен и остаться. Поэтому бельгийские перевалочные пункты уже фактически потеряли смысл, теперь в Бельгии просто принимают российский СПГ, регазифицируют его и дальше продают вглубь Европы. Но бельгийцы все равно получают за это деньги, поэтому запрет на поставки с экономической точки зрения будет вреден для страны. Так что соответствующий призыв министра энергетики нацелен на то, чтобы убрать страхи бельгийских политиков в том, что их обвинят в сотрудничестве с РФ», - подчеркнул Юшков.

Прекращение поставок СПГ из России создаст определенные проблемы для Европы, добавил специалист.

«Для Европы это будет означать существенное снижение объемов поставок СПГ. Россия стабильно занимает второе место по объемам поставок СПГ в Европу, а в отдельные месяцы мы даже обгоняем по этому показателю США. Соответственно, чтобы заместить российские поставки, европейцам придется конкурировать за американский и за катарский СПГ. Это, в свою очередь, приведет к дефициту и подорожанию газа в Европе в целом. Именно поэтому ранее был введен запрет только на перевалку СПГ из России, благодаря которому европейцы насыщают свой рынок», - сказал он.

Введение запрета на поставки «вообще не ударит по России, как по государству», отметил Юшков.

«У нас нет экспортной пошлины на СПГ, а «Ямал СПГ», который в основном поставляет газ в Европу, до определенного периода освобожден от выплаты НДПИ (Налога на добычу полезных ископаемых) на газ, на газовый конденсат, а также имеет ряд льгот. Поэтому в настоящее время российский бюджет почти ничего не получает от «Ямал СПГ». Конечно, нам выгодно, чтобы проект нормально работал – ему дали льготы на 12 лет, но здесь и сейчас государство не пострадает. При этом «Новатэку», соответственно, придется перенаправлять поставки на более отдаленные рынки. СПГ нужно будет перегружать уже не в Европе, а где-нибудь в акватории Мурманской области с борта на борт, а затем газовозами отправлять его на азиатские или южноамериканские рынки. Это несколько понизит рентабельность отгрузок», - заключил эксперт.

Ранее в России объяснили сохранение поставок газа в Европу.