Названы самые прибыльные компании России

«Роснефть» заняла первую строчку в рейтинге 100 крупнейших по размеру чистой прибыли российских компаний по версии Forbes. Чистая прибыль организации по итогам прошлого года составила 1,529 трлн рублей.

Напомним, что в аналогичный период прошлого года фирма была на третьем месте. На второй строчке расположился Сбер с чистой прибылью в 1,509 трлн рублей (в 2022 году — 287,8 млрд рублей), на третьей — «Сургутнефтегаз» (1,32 трлн рублей против 320,6 млрд рублей годом ранее).

Также в первой десятке оказались ЛУКОЙЛ — 1,16 трлн рублей, НОВАТЭК — 469,5 млрд рублей, ВТБ — 432,2 млрд рублей, «Сахалинская энергия» — 315,3 млрд рублей, «Транснефть» — 306,6 млрд рублей, «Татнефть» — 286,3 млрд рублей, «Норильский никель» — 251,8 млрд рублей.

Ранее зампред Банка России Ольга Полякова заявила, что прибыль российских банков по итогам 2024 года ожидается на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей. До этого отмечалось, что рост корпоративного бизнеса остается выше ожиданий начала года, что в совокупности с его текущим высоким качеством вероятно позволит банкам РФ второй год подряд получить рекордную прибыль.