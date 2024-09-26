В «Авито» рассказали о пилотном запуске пространства для малого и среднего бизнеса

«Авито» объявила о пилотном этапе запуска сервиса для малого и среднего бизнеса «Avito Бизнес 360». Он будет предлагать специализированный ассортимент товаров и услуг, а также новые бизнес-ориентированные сервисы, например, каталог поставщиков и запрос коммерческих предложений.

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На платформе индивидуальные предприниматели и представители компаний смогут в едином окне решить свои основные задачи по обеспечению и поддержке эффективной и бесперебойной работы бизнеса.

В разделе товаров будут собраны ключевые группы товаров для основной и хозяйственной деятельности (оборудование, офисные товары, ПО для автоматизации бизнеса, запчасти для спецтехники, стройматериалы, сырье и другие). Кроме того, в «Avito Бизнес 360» будут доступны услуги для бизнеса, возможность поиска сотрудников, предложения по продаже и аренде коммерческой недвижимости, а также транспорта.

«На рынке уже были представлены разрозненные решения для бизнеса, каждое из которых решало ограниченный спектр задач. Мы задались целью сделать пространство, полностью закрывающее все основные потребности представителей малого и среднего бизнеса. Подобное можно реализовать, только опираясь на уникальный кросс-вертикальный опыт "Авито", который позволит решать ключевые повседневные задачи — от закупок до поиска персонала. Будучи колыбелью предпринимательства, мы хорошо понимаем потребности малого бизнеса, и наша цель — обеспечить цивилизованный, легкий и современный способ решения задач МСП. На все 360 градусов. Мы ожидаем, что новый функционал оценят как более четырех миллионов активных пользователей "Авито" — представителей малого и среднего бизнеса, так и миллионы тех, кто не рассматривал ранее "Авито" как платформу для решения бизнес-задач», — комментирует директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360» Илья Дудковский.

«Avito Бизнес 360» ставит перед собой задачу не только впервые объединить в себе весь существующий ассортимент «Авито» из разных вертикалей (Товары, Услуги, Недвижимость, Работа, Авто), но и расширить его новыми решениями, с нуля разработанными командой «Авито» под потребности российского бизнеса.

«Перед нами стояла задача создать замкнутое самостоятельное пространство с собственной системой навигации, app-in-app. Кроме того, мы изучали имеющиеся на рынке практики, чтобы понять, что бизнесу не хватает в текущих решениях на рынке, для этого мы провели множество исследований и интервью. Выяснилось, что B2B-опыт не консолидирован, поэтому представителям бизнеса приходится все время переключаться между поисковиками и закрытыми группами в соцсетях, тендерными платформами и специализированными сайтами под каждую задачу. Но самое сложное для предпринимателя — это найти надежного поставщика и товар на приемлемых условиях — приходится созваниваться с каждым отдельным контактом, выяснять условия, вести сравнение вручную в табличках. Мы учли все эти комментарии при разработке нашего продукта. Как результат, мы с нуля разработали несколько сервисов, создали механизм отбора подходящих предложений, умную выдачу и свою навигацию для пространства. Сейчас над "Avito Бизнес 360" трудятся три команды разработки и в наших планах продолжать показывать рынку новые решения в следующем году», — рассказывает директор по продукту в «Авито Товарах» Сергей Хакимов.

Для того, чтобы объявление или поставщик попали в раздел «Avito Бизнес 360», продавцы должны отвечать определенным критериям, зависящим от сферы деятельности. Например, в товарных категориях, помимо возможности предложить подходящий для бизнес-задач ассортимент, продавец должен пройти проверку на благонадежность, подтвердить высокий уровень сервиса и обладать бизнес-аккаунтом. Отбор объявлений в раздел на первом этапе запуска происходит автоматически. В дальнейшем продавцы смогут выбирать, где хотят разместить свои предложения, в зависимости от их специализации, — в основном пространстве «Авито» или в специализированном «Avito Бизнес 360».

На текущем этапе новое пространство доступно в тестовом формате и с ограниченной функциональностью для части аудитории в приложении «Авито», а до конца года появится для всех пользователей в мобильном приложении. В перспективе раздел также будет расширен новыми функциями, актуальными для рынка бизнес-закупок.