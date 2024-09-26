В России отложили повышение налогов для нефтяников

Правительство РФ отложило повышение налогов для нефтяных компаний до 30 сентября 2025 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ФАС.

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Речь идет о привязке стоимости Urals для налогообложения к расчетной стоимости транспортировки нефти морем до европейских портов. Предполагалось, что новая формула расчета заработает уже со следующего месяца.

Если бы такая методика была применена в этом году, стоимость Urals для налогообложения могла увеличиться на порядка $1 за баррель. В результате нефтяники платили бы дополнительно около 15 млрд рублей в бюджет ежемесячно.

«Решение задачи пополнения доходов преимущественно за счет нефтяной отрасли — тупиковый вариант бюджетной политики, и Минфину следует приложить усилия для комплексной диверсификации такой нагрузки», — считает зампред комитета по энергетике Госдумы Юрий Станкевич.

Эксперты рынка и сами нефтяники указывают на некорректность использования предложенной системы расчета, поскольку российская нефть не поступает в Европу по морю с конца 2022 года из-за эмбарго.

Доходы российских нефтяных компаний по итогам первого полугодия значительно увеличились. За шесть месяцев выручка сектора взлетела на треть.