ФАС проверит цены на продукты в крупнейших торговых сетях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запланировала проверку ценообразования в 14 крупнейших торговых сетях России. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщила пресс-служба организации.

Уточняется, что речь идет о хлебобулочных изделиях, молочной и мясной продукции, а также овощах «борщевого» набора.

— Соответствующие запросы служба направила в «Пятерочку», «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Ленту», «Метро», «О’Кей», «Зельгрос», «Глобус», «Марию Ра», «Монетку», «Верный» и «Азбуку вкуса», — говорится в публикации на официальном сайте ФАС.

После получения необходимых данных, специалисты службы проведут анализ обоснованности розничных цен на эти товары, после чего ФАС предпримет соответствующие меры, если нарушения будут выявлены.

Недавно ФАС выявила картель в сфере ЖКХ на сумму более 827 миллионов рублей. Антимонопольное ведомство Российской Федерации возбудило дело в отношении ООО «Виват», ООО «Квадрат», ООО «Новэко», ООО «Вавилон», ООО «Экосервис» и ООО «Фрегат».

23 апреля ФАС обнаружила картельный сговор на 2,8 миллиарда рублей при реализации национальных проектов «Демография» и «Образование». Антиконкурентное соглашение компании заключили во время торгов на выполнение строительных работ в трех регионах РФ. Хозяйствующим субъектам грозят оборотные штрафы.