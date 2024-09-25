Компаниям с госучастием хотят разрешить выкупать земли инновационных центров
Организациям с государственным участием хотят разрешить получать во владение земельные участки инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ). Такой законопроект кабмина Госдума приняла в первом чтении 25 сентября на своем пленарном заседании.
Предлагаемые нормы позволяют компаниям с участием государства владеть землями в границах территории ИНТЦ на праве собственности или аренды, говорится в пояснении к документу.
«Тем самым мы стимулируем бизнес самостоятельно строить лаборатории, тестовые полигоны и другую исследовательскую инфраструктуру на территории ИНТЦ. Также создаем дополнительный источник дохода для самих центров, чтобы они могли возводить новые объекты за свой счет и закупать оборудование», — сказал замминистра экономического развития Алексей Херсонцев.
Второй блок поправок, по его словам, повышает роль регионов в развитии технологических долин.
«Регионы смогут создавать фонды и управляющие компании ИНТЦ, то есть напрямую участвовать в работе и финансировании центров, а значит, и в принятии решений по новым резидентам, планам развития и так далее», — отметил Херсонцев.