Компаниям с госучастием хотят разрешить выкупать земли инновационных центров

Организациям с государственным участием хотят разрешить получать во владение земельные участки инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ). Такой законопроект кабмина Госдума приняла в первом чтении 25 сентября на своем пленарном заседании.

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Предлагаемые нормы позволяют компаниям с участием государства владеть землями в границах территории ИНТЦ на праве собственности или аренды, говорится в пояснении к документу.

«Тем самым мы стимулируем бизнес самостоятельно строить лаборатории, тестовые полигоны и другую исследовательскую инфраструктуру на территории ИНТЦ. Также создаем дополнительный источник дохода для самих центров, чтобы они могли возводить новые объекты за свой счет и закупать оборудование», — сказал замминистра экономического развития Алексей Херсонцев.

Второй блок поправок, по его словам, повышает роль регионов в развитии технологических долин.