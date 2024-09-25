ФАС возбудила дело в отношении Альфа-Банка

Реклама счета для бизнеса Альфа-банка была признана ненадлежащей из-за отсутствия существенных условий финансовых услуг, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Москва24

Отмечается, что в рекламе содержалось утверждение о бесплатных платежах и переводах для бизнеса. Однако на сайте кредитной организации указывается, что такие условия действуют только для клиентов с подпиской, а лимит по бесплатным переводам и платежам физлицам составляет 10 млн рублей. RT на русском

По мнению ведомства, «такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе». Организации грозит штраф. ТАСС