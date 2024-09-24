ВТБ повышает ставки по ипотеке

Банк ВТБ с 25 сентября повышает ставки по рыночной ипотеке на 1,5 процентных пункта (п.п.). Кредиты на покупку квартир будут доступны от 22% годовых с учетом действующих в ВТБ дисконтов, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Вслед за другими банками ВТБ с 25 сентября изменит условия по рыночной ипотеке. Базовая ставка повысится на 1,5 п.п. Решение связано с ростом ключевой ставки и высокими ожиданиями ее дальнейшего увеличения, из-за чего стоимость привлечения средств для банков существенно повысилась. При этом мы продолжаем следить за ситуацией на рынке и в случае ее изменения не исключаем новых решений по условиям ипотечных программ. Кредиты на покупку квартир будут доступны от 22% годовых с учетом действующих в ВТБ дисконтов", - указали в ВТБ.

Вместе с тем по комбинированной ипотеке - сочетает в себе льготную программу и рыночную - ставки будут начинаться с 7,4%. Итоговые условия будут зависеть от размеров первого взноса и кредита, а также еще других факторов, в том числе наличия зарплатного проекта в банке, отметили в ВТБ.

"Заемщики, получившие одобрение заявок до 25 сентября, смогут воспользоваться ранее действовавшими ставками до 4 октября включительно", - уточнили в банке.

На прошлой неделе о снижении дисконта по ипотеке сообщил Сбербанк. Так, с 17 сентября размер дисконта по ипотеке был уменьшен с 1 п.п. до 0,5 п.п. для зарплатных клиентов и с 0,7 п.п. до 0,5 п.п. при размере первоначального взноса от 20%. Вместе с тем в кредитной организации подчеркнули, что все ставки по базовым ипотечным кредитам на "Домклик" остаются без изменений.

Банк России 16 сентября повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19% годовых, указав на возможность ее повышения уже на следующем заседании совета директоров.