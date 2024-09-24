Бизнес-партнер Дурова закрыл ИП в России

Вице-президент Telegram Илья Перекопский прекратил деятельность индивидуального предпринимателя (ИП) в России через десять дней после регистрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

СМИ писали, что Перекопский зарегистрировал ИП 9 сентября в инспекции Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу. По данным ТАСС, 19 сентября деятельность ИП была прекращена. Причины этого решения не уточняются.

Основным видом деятельности ИП была указана аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью. Также Перекопский мог бы заниматься разработкой ПО, покупкой и продажей недвижимости, деятельностью в области права и рекламных агентств.

С 2008-го по начало января 2014 года Перекопский был заместителем гендиректора «ВКонтакте». В 2018-м он был назначен вице-президентом Telegram.