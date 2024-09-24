Абрамович прокомментировал информацию о продаже музея «Гараж»

Информация о планируемой продаже музея современного искусства «Гараж», появившаяся накануне в телеграм-каналах, не соответствует действительности.

Об этом во вторник, 24 сентября, сообщили в пресс-службе бизнесмена Романа Абрамовича.

— Появившиеся в Сети сообщения о продаже музея «Гараж» не соответствуют действительности. Музей не выставлен на продажу, и никаких переговоров не ведется, — цитирует пресс-службу The Art Newspaper Russia.

Холдинг Ивана Таврина Kismet Capital Group, в который входят телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю» и «Солнце», заключил договор с инвесторами о продаже активов группы«МЕДИА1». Об этом сообщили источники в сфере медиабизнеса.

5 августа Wildberries официально объединился с Russ. Отмечается, что в ежедневной работе Wildberries ничего не изменилось, все процессы проходят в штатном режиме.

Владислав Бакальчук выступил против состоявшегося слияния империи Wildberries с компанией Russ, считая эту сделку провальной. Он отметил, что компания имеет кредиты на 40 миллиардов рублей.

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд на мужа Владислава. Сообщалось, что предметом заявленного иска являются «требования, вытекающие из семейных правоотношений». Позднее сама Бакальчук уточнила, что подала заявление в суд о расторжении брака. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Кваши, как будут делить имущество и детей супруги-миллиардеры.