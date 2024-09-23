Прибыль банков в России взлетела

Чистая прибыль российских банков в августе 2024 года взлетела. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка России.

По сравнению с июлем прибыль выросла на 42 процента и составила 435 миллиардов рублей. Эта сумма не учитывает 18 миллиардов дивидендов, полученных от дочерних организаций. Как отмечают в регуляторе, доходность на капитал составила 35,4 против 24,6 процента в прошлом месяце.

Такую тенденцию объяснили валютной переоценкой длинной открытой валютной позиции (примерно 130 миллиардов рублей против 16 миллиардов рублей), которая объясняется ослаблением национальной валюты к евро и доллару (на 7 и 5 процентов по сравнению с 0,9 и 0,7 процента). Так как банки хеджируют длинную позицию в недружественных валютах короткой в юанях, они также заработали на подорожании юаня по сравнению с американской и европейской валютами (4 и 6 процентов соответственно).

Российский банк зафиксировал снижение средней ипотечной ставки

По данным Центробанка, число прибыльных кредитных организаций увеличилось с 250 до 261, а их доля — с 79 до 82 процентов.

В начале сентября регулятор продлил ограничения на снятие иностранной валюты до 9 марта 2025 года. В рамках этого решения с валютных счетов можно снять не больше 10 тысяч долларов. Прочие средства можно получить в российской валюте.